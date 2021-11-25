В Нефтеюганске сменился мэр

Депутаты думы Нефтеюганска назначили Эльвиру Бугай главой города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Конкурсная комиссия собралась сегодня в 9.30. Рассмотрев представленные документы, члены комиссии одобрили две кандидатуры – заместителя председателя городской думы Эльвиры Бугай и заместителя главы города – директора департамента по делам администрации Павла Прокоповича. На заседании парламента каждый из них выступил перед депутатами с докладами о предполагаемом развитии города. Народные избранники единогласно проголосовали за Эльвиру Бугай. В субботу, 27 ноября, состоится инаугурация.

Напомним, в конце октября в городе были сорваны выборы нового мэра: ни один из трех заявителей не набрал нужное количество баллов. Конкурс признан не состоявшимся. Теперь уже экс-глава города Сергей Дегтярёв не подавал заявку на участие в конкурсе.