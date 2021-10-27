В Нефтеюганске сорваны выборы главы города

Сегодня в Нефтеюганске (третьем по величине городе Югры) должен был появиться новый руководитель, однако этого не случилось, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня конкурсная комиссия по определению кандидатов на должность главы города Нефтеюганска не пришла к единому мнению. В её состав вошли по четыре представителя от города и округа. Заседание началось в 10.00. Предполагалось, что уже к 14.00 на очередном заседании думы, депутаты выберут главу города из кандидатов, одобренных комиссией. Но рассмотрение этого вопроса пришлось перенести на следующий день", - сообщили Накануне.RU в администрации Нефтеюганска.

Секретарь конкурсной комиссии Инна Индина сообщила депутатам, что её члены не пришли к общему мнению при рассмотрении первого вопроса об избрании председателя комиссии. Документы потенциальных кандидатов в мэры сегодня не рассматривали. Спикер думы Рафаэль Галиев объявил, что работа комиссии продолжится в 14.00 28 октября.