25 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Златоусте возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек, отравившихся угарным газом

В Златоусте после гибели четырех человек возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, три женщины и мужчина отравились угарным газом. Погибших людей нашли в квартире многоэтажного дома. По предварительным данным, возможной причиной смерти является неисправность в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий.



Теги: отравление, газ, уголовное дело,



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