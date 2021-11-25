В Златоусте возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек, отравившихся угарным газом

В Златоусте после гибели четырех человек возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, три женщины и мужчина отравились угарным газом. Погибших людей нашли в квартире многоэтажного дома. По предварительным данным, возможной причиной смерти является неисправность в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий.