25 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
&quot;Скорая помощь&quot;, реанимобиль (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

Под Челябинском скончались четыре человека, отравившись угарным газом

В Челябинской области погибли четыре человека.

Они отравились угарным газом. Инцидент произошел в городе Златоуст. Погибших людей нашли в квартире многоэтажного дома.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщает РИА "Новости".  

На месте происшествия работают следователи и медики. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее Екатеринбург и всю Россию потрясла жуткая трагедия, унесшая восемь жизней. Люди погибли на улице Рассветной ночью при пожаре от угарного газа.



Теги: Челябинск, отравление, газ



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