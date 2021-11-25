Под Челябинском скончались четыре человека, отравившись угарным газом

В Челябинской области погибли четыре человека.

Они отравились угарным газом. Инцидент произошел в городе Златоуст. Погибших людей нашли в квартире многоэтажного дома.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщает РИА "Новости".

На месте происшествия работают следователи и медики. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее Екатеринбург и всю Россию потрясла жуткая трагедия, унесшая восемь жизней. Люди погибли на улице Рассветной ночью при пожаре от угарного газа.