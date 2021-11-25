Девочка из Тобольска, которую якобы высадили из автобуса в мороз, призналась во лжи

Девочка из Тобольска, которую якобы высадили из автобуса в мороз, призналась, что выдумала эту историю. Об этом сообщила мать ребенка в группе "Типичный Тобольск" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Как оказалось, ребенок забыл сменную обувь. Она придумала эту историю, так как понимала, что в школу она опоздает и мы, родители, будем этим крайне недовольны. А призналась она после того, как мы ей сообщили, что к нам едет полиция брать у нее показания. Она спросила: "А что будет с дяденькой за то, что он меня высадил? И что будет с ребенком, если он соврал?". После этой фразы я сначала удивилась. Соврал? Но после беседы она рассказала нам правду. Я сгораю со стыда. Никогда не могла подумать, но факт есть", - сообщила женщина.

Она подчеркнула, что ни один водитель не пострадал. У всех работников ПАТП ранее были взяты объяснения.

Ранее девятилетняя девочка сообщила, что ее высадили из автобуса, так как у нее не сработал проездной.