В Тобольске школьницу в мороз высадили из автобуса из-за несработавшего проездного

В Тобольске девятилетнего ребенка высадили из автобуса №10 из-за несработавшего проездного. Об этом в группе "Типичный Тобольск" сообщила мать ребенка, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам женщины, ее девятилетняя дочь предъявила проездной, но он не сработал, вероятно, из-за сбоя системы. В результате ребенка высадили за четыре остановки до дома.

"Я прекрасно понимаю, что это ваша работа, что платить из своего кармана не хочется. Но почему вы просто хотя бы не могли связаться с родителями? Чтобы данный вопрос решить? Высаживая ребенка в мороз, вы подвергли мою дочь опасности. Возможно, она не знала район где ее высадили. Возможно, у нее нет телефона и она не сможет связаться с родителями. Возможно, она растеряется. Да могло случиться все что угодно!" - выразила возмущение женщина.



Она написала жалобу в ПАТП. Получить оперативный комментарий по ситуации не удалось.