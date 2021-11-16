По фактам пыток заключенных в Саратовской области возбуждено 12 уголовных дел – генпрокурор

По всем сообщениям о пытках и издевательствах над заключенными в российских учреждениях ФСИН проводятся проверки, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

Так, по его словам, по фактам пыток заключенных в учреждениях ФСИН в Саратовской области возбуждено 12 уголовных дел об изнасилованиях, вымогательствах, превышению должностных полномочий, "ряду лиц предъявлены обвинения". В то же время Краснов не назвал ни конкретных имен и должностей, ни сроков поступления уголовных дел в суд.

"Проблема насилия в подобных учреждениях не теряет актуальность много лет. Надо ее решать за счет принципиального и более интенсивного прокурорского надзора. Две недели назад я дал поручение пересмотреть и изменить надзор в этой сфере. Мы начнем с проверки бюджетных средств, которые выделаются на модернизацию всей пенитенциарной системы", - заявил генпрокурор.