Задержанного за отказ надеть маску тренера Ильина не смогли осудить – на суде он отказался надевать маску

Скандалом завершилась попытка провести заседание суда по административному протоколу, составленному на заслуженного тренера России Александра Ильина, отказавшегося надеть маску в петербургском аэропорту Пулково. Ильин в суде отказался надевать маску.

Накануне Ильина жестко задержали полицейские и охрана аэропорта Пулково, когда он начал возмущаться требованиями надеть маску. При этом СКР завел дело за оскорбление полицейских из хулиганских побуждений на Ильина и на его подопечную, чемпионку мира по плаванию на короткой воде Виталину Симонову – она сейчас находится под подпиской о невыезде.

"Правонарушитель перед началом судебного заседания отказался надеть СИЗ, а именно маску, в связи с чем был удален из зала", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Также были опубликованы кадры из суда, на которых видно, как Ильин спорит с представителями суда и правоохранительных органов о масках, QR-кодах и ограничительных мерах.