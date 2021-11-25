Коммунисты из Мосгордумы вспомнили, что Рашкина уже пытались лишить депутатской неприкосновенности 12 лет назад

Госдума сегодня рассмотрит вопрос о лишении депутатской неприкосновенности коммуниста Валерия Рашкина. По делу о незаконной охоте на лося и отказе от медосвидетельствования ему грозят уголовная и административная ответственность.

В преддверии заседания Госдумы однопартийцы Рашкина из Мосгордумы выступили с обращением к парламенту.

"Мы призываем вас выступить против снятия неприкосновенности с Рашкина! – говорится в заявлении. - 12 лет назад, в ноябре 2009 года, представители "партии власти" уже пытались лишить Рашкина парламентского иммунитета и засудить за якобы "экстремизм". Тогдашнее руководство Госдумы планировало сфабриковать на Валерия Рашкина "бумаги" о снятии неприкосновенности по экстремистской статье за то, что на одном из митингов он сравнил политическую ситуацию 2009 года с политическим кризисом 1917 года. Сегодня снова реакционеры от власти применяют против КПРФ и ее представителей информационные наскоки и устрашающие акции!".

"Госдума не должна стать местом перехода последней черты к диктатуре и тоталитарному режиму!" – заключают депутаты МГД.