Более 40 человек задержали в Стамбуле на акции против роста цен

В Стамбуле задержаны несколько десятков участников акции протеста против экономической политики властей, повлекших падение курса национальной валюты.

Демонстрация проходила в районе Кадыкей. По данным The Associated Press, полицейскими задержаны свыше 30 человек. Местный телеканал Т24 сообщает о 43 задержанных.

Турецкие силовики ранее заявили о возбуждении уголовных дел за призывы к беспорядкам, передает Regnum. Выявлен 271 аккаунт в соцсетях, владельцы которых распространяли призывы к населению выходить на акции протеста.

Напомним, 24 ноября стихийные акции протеста прошли в Стамбуле и Анкаре после рекордного обвала турецкой лиры.

Протестующие выкрикивали требования отставки действующего правительства. Некоторые держали транспаранты с требованиями отстранить от власти правящую в стране Партию справедливости и развития.

Демонстрантов разгоняли сотрудники полиции, не обошлось без стычек.