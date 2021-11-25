25 Ноября 2021
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Общество За рубежом
Протесты в Турции из-за обвала лиры (2021) | Фото: twitter.com/hakan_ugur1

Более 40 человек задержали в Стамбуле на акции против роста цен

В Стамбуле задержаны несколько десятков участников акции протеста против экономической политики властей, повлекших падение курса национальной валюты.

Демонстрация проходила в районе Кадыкей. По данным The Associated Press, полицейскими задержаны свыше 30 человек. Местный телеканал Т24 сообщает о 43 задержанных.

Турецкие силовики ранее заявили о возбуждении уголовных дел за призывы к беспорядкам, передает Regnum. Выявлен 271 аккаунт в соцсетях, владельцы которых распространяли призывы к населению выходить на акции протеста.

Напомним, 24 ноября стихийные акции протеста прошли в Стамбуле и Анкаре после рекордного обвала турецкой лиры.

Протестующие выкрикивали требования отставки действующего правительства. Некоторые держали транспаранты с требованиями отстранить от власти правящую в стране Партию справедливости и развития.

Демонстрантов разгоняли сотрудники полиции, не обошлось без стычек.



Теги: стамбул, акция протеста, курс лиры, турция



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