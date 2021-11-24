В Турции прошли стихийные акции протеста после обвала курса лиры

Стихийные акции протеста прошли в Стамбуле и Анкаре после рекордного обвала турецкой лиры.

Как сообщил телеканал Halk TV, протестующие выкрикивали требования отставки действующего правительства. Некоторые держали транспаранты с требованиями отстранить от власти правящую в стране Партию справедливости и развития.

Демонстрантов разгоняли сотрудники полиции, не обошлось без стычек.

Krizin halka fatura, burjuvaziye fırsata dönüştürülmesine karşı sokak ısınıyor. İstanbul'un pek çok yerinde olduğu gibi Sarıgazi'de de “Yaşasın onurlu mücadelemiz!" sloganlarıyla sokağa çıkıldı, üç kişi işkenceyle gözaltına alındı, eylem devam etti #sokağa#genelgrev pic.twitter.com/nOVRmNW6NH — Alınteri (@GazeteAlinteri) November 23, 2021

Турецкая валюта 23 ноября поставила новый антирекорд, впервые за 20 лет упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Это произошло после того, как на прошлой неделе центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а президент Таийп Реджеп Эрдоган призвал к дальнейшему понижению этого показателя.

Руководители оппозиционных партий страны потребовали проведения досрочных выборов президента и парламента Турции. Однако Эрдоган заявил, что выборы пройдут в назначенный срок, в июне 2023 года, пишет Regnum.