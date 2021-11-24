24 Ноября 2021
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Общество За рубежом
Протесты в Турции из-за обвала лиры (2021) | Фото: twitter.com/hakan_ugur1

В Турции прошли стихийные акции протеста после обвала курса лиры

Стихийные акции протеста прошли в Стамбуле и Анкаре после рекордного обвала турецкой лиры.

Как сообщил телеканал Halk TV, протестующие выкрикивали требования отставки действующего правительства. Некоторые держали транспаранты с требованиями отстранить от власти правящую в стране Партию справедливости и развития.

Демонстрантов разгоняли сотрудники полиции, не обошлось без стычек.

Турецкая валюта 23 ноября поставила новый антирекорд, впервые за 20 лет упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Это произошло после того, как на прошлой неделе центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а президент Таийп Реджеп Эрдоган призвал к дальнейшему понижению этого показателя.

Руководители оппозиционных партий страны потребовали проведения досрочных выборов президента и парламента Турции. Однако Эрдоган заявил, что выборы пройдут в назначенный срок, в июне 2023 года, пишет Regnum.



Теги: турция, акции протеста, обвал курса лиры



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