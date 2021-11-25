На Среднем Урале грузовик съехал с дороги и разрушил жилой дом

На Среднем Урале выясняют все обстоятельства наезда грузовика на жилой дом.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня, 25 ноября, в деревне Малая Белоносова Каменского района: грузовой автомобиль съехал с дороги и врезался в частный жилой дом на улице Калинина.

"Дом получил сильные повреждения. Кроме этого, произошел обрыв проводов электроэнергии. По информации скорой медицинской помощи, пострадавших нет", - рассказали в надзорном ведомстве.

Уже установлено, что в доме проживает пять человек, из них двое несовершеннолетние.

На место выехал прокурор Каменского района Константин Низовцев. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований жилищного законодательства.