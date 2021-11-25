25 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Грузовик наехал на частный жилой дом по ул. Калинина в д. Малое Белоносова Каменского района (2021) | Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

На Среднем Урале грузовик съехал с дороги и разрушил жилой дом

На Среднем Урале выясняют все обстоятельства наезда грузовика на жилой дом.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня, 25 ноября, в деревне Малая Белоносова Каменского района: грузовой автомобиль съехал с дороги и врезался в частный жилой дом на улице Калинина.

"Дом получил сильные повреждения. Кроме этого, произошел обрыв проводов электроэнергии. По информации скорой медицинской помощи, пострадавших нет", - рассказали в надзорном ведомстве.

Грузовик наехал на частный жилой дом по ул. Калинина в д. Малое Белоносова Каменского района(2021)|Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Уже установлено, что в доме проживает пять человек, из них двое несовершеннолетние.

На место выехал прокурор Каменского района Константин Низовцев. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований жилищного законодательства.

Грузовик наехал на частный жилой дом по ул. Калинина в д. Малое Белоносова Каменского района(2021)|Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области



Теги: дом, грузовик, Средний Урал



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