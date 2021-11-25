Собянин призвал сократить число мигрантов, работающих в сфере ЖКХ

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал к сокращению числа мигрантов среди коммунальщиков. По его словам, в крупных предприятиях ЖКХ их и так почти не осталось, а вот в районных ГБУ мигранты по-прежнему трудятся.

"Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться", - сказал мэр в интервью РИА Новости.

Ранее Собянин призвал сократить число мигрантов, работающих в столице на стройках по программе реновации. "Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы… Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства", - напутствовал строителей градоначальник.