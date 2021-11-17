Собянин призвал сократить число мигрантов на реновационных стройках

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал сократить число мигрантов, работающих в столице на стройках по программе реновации.

"Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы… Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства", - напутствовал строителей градоначальник.