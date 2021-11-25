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Экономика В России
Сигареты (2020) | Фото: Накануне.RU

Счетная палата предложила поделиться доходами от акцизов на табак с регионами

Счетная палата России предложила федеральному бюджету поделиться с субъектами частью акцизных доходов от продажи сигарет.

Как считают в ведомстве, это повысит мотивацию регионов в борьбе с контрафактом. Сейчас 100% доходов от акцизов на табак уходят в федеральный бюджет. Подобную инициативу ранее в кабмине не поддержали. Там попросили сначала придумать, как компенсировать бюджету страны выпадающие доходы.

Аудиторы рекомендовали правительству уменьшить норматив зачисления акцизов в доходы федерального бюджета и установить норматив для бюджетов регионов.

У местных органов будет больше мотивации бороться с незаконной торговлей табаком, если связать поступления в региональные бюджеты с объемом официальных продаж конечным потребителям с использованием контрольно-кассовой техники.

По оценке Счетной палаты, федеральный бюджет недополучил из-за нелегального оборота табака в сумме 295,6 млрд руб. за период с 2016 года по первую половину 2021 года, сообщает Forbes.

Год назад сообщалось о том, что в правительстве готовы разрешить регионам оставлять в своих бюджетах часть акцизов с табачной продукции. С предложением выступил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.



Теги: Счетная палата, сигареты, табак



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