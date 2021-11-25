МВД проверит Netflix на соблюдение ЛГБТ-закона

Министерство внутренних дел России рассматривает обращение уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец.

Она посетовала на демонстрацию на Netflix сериалов ЛГБТ-тематики. При этом указана маркировка "16+". Данное обращение рассматривает московское управление МВД. Для ответов на такие запросы закон предусматривает срок в 30 дней.

Баранец в своем обращении заострила внимание на то, что на платформе демонстрируется целая подборка сериалов и фильмов, посвященная ЛГБТ, пишут "Ведомости".

Ранее стало известно о разработке проекта платформы маркировки токсичного контента в интернете. К токсичному контенту автор идеи относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.