25 Ноября 2021
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Общество В России
Логотип сервиса Netflix. (2021) | Фото: Netflix

МВД проверит Netflix на соблюдение ЛГБТ-закона

Министерство внутренних дел России рассматривает обращение уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец.

Она посетовала на демонстрацию на Netflix сериалов ЛГБТ-тематики. При этом указана маркировка "16+". Данное обращение рассматривает московское управление МВД. Для ответов на такие запросы закон предусматривает срок в 30 дней.

Баранец в своем обращении заострила внимание на то, что на платформе демонстрируется целая подборка сериалов и фильмов, посвященная ЛГБТ, пишут "Ведомости".

Ранее стало известно о разработке проекта платформы маркировки токсичного контента в интернете. К токсичному контенту автор идеи относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.



Теги: Netflix, ЛГБТ



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