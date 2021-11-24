Призывники с медобразованием смогут пройти альтернативную службу на Дальнем Востоке

Призывникам с медицинским образованием предложат альтернативу военной службе – поработать по специальности в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке, заявил замглавы Минздрава Виктор Фисенко.

Регион испытывает значительные проблемы в привлечении медицинских кадров, пока решить их не позволяют различные социальные программы вроде дальневосточной ипотеки.

Стоит отметить, что альтернативная служба в России длится почти в два раза дольше, чем военная – 18-21 месяц.