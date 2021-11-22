Питерс о разгромном поражении "Автомобилиста": Мне понравилось, как мы смотрелись 40 минут

Главный тренер екатеринбургского ХК "Автомобилист" Билл Питерс поделился мыслями после разгромного поражения своей команды от магнитогорского "Металлурга".

Напомним, встреча прошла в воскресенье в Екатеринбурге и завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. После матча Питерс заявил, что это была "настоящая битва".

"Мне понравилось, как мы смотрелись на протяжении 40 минут. У нас были хорошие моменты для того, чтобы открыть счет своим голам, но, к сожалению, этого не получилось сделать. Третий период мы начали немного скомкано, упустили игровое преимущество. Дали сопернику больше пространства, и, к сожалению, он этим воспользовался и смог увеличить счет. А нам так и не удалось забить", - цитирует канадского тренера официальный сайт "Автомобилиста".

Как сообщало Накануне.RU, ранее Билл Питерс поддержал вратаря своей команды Владимира Галкина после проигранного матча с нижнекамским "Нефтехимиком".