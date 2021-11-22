Питерс о разгромном поражении "Автомобилиста": Мне понравилось, как мы смотрелись 40 минут

22 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область Челябинская область
Билл Питерс, главный тренер ХК Автомобилист (2020) | Фото: ХК &quot;Автомобилист&quot;

Питерс о разгромном поражении "Автомобилиста": Мне понравилось, как мы смотрелись 40 минут

Главный тренер екатеринбургского ХК "Автомобилист" Билл Питерс поделился мыслями после разгромного поражения своей команды от магнитогорского "Металлурга".

Напомним, встреча прошла в воскресенье в Екатеринбурге и завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. После матча Питерс заявил, что это была "настоящая битва".

"Мне понравилось, как мы смотрелись на протяжении 40 минут. У нас были хорошие моменты для того, чтобы открыть счет своим голам, но, к сожалению, этого не получилось сделать. Третий период мы начали немного скомкано, упустили игровое преимущество. Дали сопернику больше пространства, и, к сожалению, он этим воспользовался и смог увеличить счет. А нам так и не удалось забить", - цитирует канадского тренера официальный сайт "Автомобилиста".

Как сообщало Накануне.RU, ранее Билл Питерс поддержал вратаря своей команды Владимира Галкина после проигранного матча с нижнекамским "Нефтехимиком".



Теги: Питерс, Металлург, Автомобилист



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 1648

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети