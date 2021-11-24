Наталья Комарова: Югра – нефтегазовая провинция мирового уровня и масштаба

Губернатор Югры Наталья Комарова провела пресс-конференцию. Затронуты были различные темы – от добычи нефти, мер по противодействию коронавирусу до стратегических проектов, как строительство вблизи Сургута моста через Обь. Общение длилось больше трёх часов. Эксперты высоко оценили его качество – губернатор подробно отвечала на вопросы, не было темы, в которую она не была бы погружена. Подробности – в материале Накануне.RU.

Насколько масштабной получилась пресс-конференция

Мероприятие, в котором приняли участие 104 журналиста, 10 блогеров, пять детских студий, состоялось 15 ноября. Широка была палитра тем – обсуждали коронавирус, добычу нефти, домашних животных, а также многое другое; и география участников – на связь с главой автономии вышли, например, студии федеральных и иностранных СМИ с локацией в Москве и журналисты других государств.

Как мероприятие оценивают уральские эксперты

По мнению опрошенных Накануне.RU экспертов, губернатор продемонстрировала энциклопедические знания всех сфер жизни округа, владение цифрами и погружённость в проблемы.

"Мероприятие было открытым, губернатор не уходила от острых вопросов. Наталья Комарова была открыта. С одной стороны, она не стесняется в выражениях, с другой, прямо отвечает на сложные вопросы. Было желание направить разговор в актуальную проблематику – например, коронавирус. Губернатор дала ответы по всем важным для округа вопросам максимально открыто и честно", - сказал в разговоре с журналистом агентства политолог Александр Безделов.

О чём спрашивали губернатора

Глава региона осветила много важных для жителей округа тем. Разговор шёл, например, о добыче нефти и коронавирусе. Комарова напомнила, что "Югра – нефтегазовая провинция мирового уровня и масштаба, практически лидер среди не провинций, а государств по добыче нефти".

"От 5% до 7% от общего объёма добычи нефти в мире обеспечивают предприятия, организации, трудовые коллективы нашего региона", - сказала губернатор, уточнив, что округ "стремится быть лидером с целью обеспечения тех показателей, которые эксперты считают необходимыми для планеты, чтобы контролировать ситуацию с климатом, не допускать рисковых характеристик климата для планеты".

Почти сразу её спросили о том, применима ли в Югре глобальная тенденция перехода к "зелёной" энергетике. Губернатора спросили, какие конкретно "зелёные" энергетические проекты в правительстве планируют запустить, и когда жители смогут их увидеть.

"По оценкам всемирного банка, Югра – лидер России по темпам роста эффективного использования нефтяного газа. Рационально используется свыше 95%. Мы рассматриваем нефть и газ как источник и возможность модернизации экономики. Среди перспективных направлений – газонефтепереработка, выработка электроэнергии. Последнее направление мы очень активно эксплуатируем", - сказала Комарова.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков, комментируя Накануне.RU "зелёный энергопереход" округа, отметил, что губернатор подчеркнула потенциал региона.

"Она отметила позитивный опыт работы округа, что Югра всё более и более рационально начинает использовать углеводороды: если раньше большую часть попутного нефтяного газа сжигали, то теперь 95% попутного нефтяного газа утилизируют. Из него либо производят электроэнергию, либо применяют как сырьё для нефтегазохимии. С другой стороны, "энергопереход" означает отказ от нефтегазовой промышленности, которая приносит 40% доходов в федеральный бюджет", - сказал Юшков.

Другой важной темой стала ситуация с коронавирусом и вакцинацией. Например, глава автономии рассказала, почему сделала шесть прививок "Спутник V".

"Это было исследование, я посчитала, что, если есть такая потребность, то почему бы мне не послужить на этом поле. У меня есть дети, внуки, и мне крайне важно, чтобы в максимально короткие сроки были выработаны эффективные решения, преграждающие путь для развития пандемии, потери людьми здоровья и даже жизни. Не знаю, почему шесть, каждый раз брали анализы, они исследовались, мне предлагали, я не отказывалась. Наверное, на этом не надо зацикливаться, это не имеет никакого отношения. Тем более, что мы с Гинцбургом (Александр Гинцбург - микробиолог, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, разрабатывающего вакцину Спутник V) на одной волне, недавно он заявил, что неоднократная ревакцинация от ковида не опасна. Из этого исхожу. Точно могу сказать, что на эту дату ничего дополнительно не выросло, ничего дополнительно не отпало. Все, вроде как, на своих местах. Надеюсь, принесу пользу не только самим фактом прививки, но и теми данными, которые получили исследователи для создания эффективных вакцин, а еще важнее, наверное, и лекарств по вылечиванию этого заболевания. Я оформила QR-код, там вся информация зафиксирована. Так что предъявлю всем, кто потребует", - сказала Комарова.

Ещё одной важной темой стало строительство вблизи Сургута второго моста через Обь. Он позволит разгрузить своего работающего "брата" и крепче связать Арктику и Азию.

"Это интересный и важный проект. Мост – часть перспективных федеральных транспортных коридоров Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые являются, в свою очередь, элементами транспортных коридоров Арктика – Азия и "Северный широтный коридор"", - сказала Комарова.

Правительство автономного округа выполняет все обязательства в партнёрстве с правительством Российской Федерации по созданию этого объекта.

"Получены положительные заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 27 октября. Срок строительства объекта по проекту – 42 месяца. Протяженность мостового перехода с подходами 45,56 км, в том числе сам мост – 1,76 км. Мост и автодорога запроектированы c четырьмя полосами движения. Стоимость строительно-монтажных работ в плановый срок реализации (2022-25 гг.) – 62,87 млрд руб. Учитывая высокую капиталоемкость проекта, в сентябре мы направили в федеральное правительство заявку на получение бюджетного кредита в 13,9 млрд руб. Сегодня мы работаем над конкурсной документацией, планируем провести торги, заключить государственные контракты в первом квартале 2022 г. и начать строительство. Если так, то срок завершения и ввод в эксплуатацию – 2025 г.", - сказала Комарова.

Добавим, что во время пресс-конференции губернатор давала поручения правительству региона по поступившим из муниципалитетов вопросам. Как полагают эксперты, в ходе мероприятия Наталья Комарова усилила и закрепила программные выступления, ранее обозначенные в течение 2021 г. Причем продемонстрировала государственный подход к решениям.