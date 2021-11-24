В воинской части в Екатеринбурге введен карантин по африканской чуме свиней. Закрыт склад столовой

На территории войсковой части на Пехотинцев, 3 на продовольственном складе столовой ООО "Парус" введен карантин по африканской чуме свиней. Об этом сообщается в распоряжении, подписанном главой области Евгением Куйвашевым.

В период карантина, который продлится до 10 декабря, на склад разрешено пускать только персонал, специалистов ветеринарной службы, а также специалистов по ликвидации заболевания. На территории также запрещена продажа убоя животных и животноводства.

Тем временем карантин снят на территории личного подсобного хозяйства в селе Калиновском. Напомним, что именно там был выявлен первый очаг. Режим ЧС отменен и в п. Восточный (Камышловский район), д. Старые решеты (Первоуральск), в Камышлове, в СИЗО-5 Екатеринбурга, а также на территории полигона твердых бытовых отходов Богдановичского района.

Напомним, что из-за африканской чумы свиней сразу в нескольких населенных пунктах Свердловской области ввели режим ЧС. Среди них есть муниципалитеты, в которых расположены крупные свинокомплексы, в том числе ООО АПХ Мираторг (Березовский), ООО Агрокомплекс Горноуральский (п. Горноуральский), а также АО Свинокомплекс Уральский и КФХ Безверхая Ирина Михайловна (г. Богданович).