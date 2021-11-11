Четыре крупных свинокомплекса оказались в зоне действия ЧС из-за африканской чумы в Свердловской области

Из-за африканской чумы свиней сразу в нескольких населенных пунктах Свердловской области ввели режим ЧС. Среди них есть муниципалитеты, в которых расположены крупные свинокомплексы, в том числе ООО АПХ Мираторг (Березовский), ООО Агрокомплекс Горноуральский (п. Горноуральский), а также АО Свинокомплекс Уральский и КФХ Безверхая Ирина Михайловна (г. Богданович).

Напомним, что помимо вышеуказанных территорий, режим ЧС также введен в Камышлове, Сухом Логу, Пышминском городском округе, Ирбитском районе, Нижнем Тагиле, а с 9 ноября и в Белоярском и Сысертском городских округах.

На сами комплексы вирус не попал. Об этом Накануне.RU рассказала начальник отдела животноводства и предприятий пригородной зоны министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Наталья Семенова. По ее словам, на крупных предприятиях уровень биологической защиты всегда повышен, а вирус был зафиксирован на личных подсобных хозяйствах.

"Что касается наших крупных свиноводческих сельхозпредприятий, у них уровень биологической защиты, так называемый "компартмент" - третий и четвертый, который позволяет избежать заражения. Это самый высокий уровень защиты и поэтому на них карантинные мероприятия не накладываются. Естественно они, с учетом ситуации, организовали работу дополнительно той обработки, которая должна быть: приняты дополнительные меры, как допуск машин или работников. Но ограничительные мероприятия на них, как на имеющие высокий статус защиты, не накладываются", - рассказала Семенова.

Она также заверила, что люди свободно могут приобретать свинину в магазинах, не боясь за свое здоровье, поскольку зараженное мясо не может попасть на прилавки.



Напомним, что первые новости о болезни распространились еще в сентябре. Тогда Федеральный центр охраны здоровья животных во Владимире выявил геном вируса африканской чумы у свиней в личном хозяйстве села Калиновское (Камышловский район, Свердловская область). За несколько дней до этого в селе умерло 27 голов скота, после чего и потребовалась дополнительная экспертиза. После подозрений на заболевание животных, в Камышловском районе была установлена санитарно-защитная зона и введен пропускной режим.