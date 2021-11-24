24 Ноября 2021
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Общество В России Москва
Владимир Сидоров, депутат Рязанской областной думы (2021) | Фото: Рязанская областная дума, скриншот трансляции

На рязанского "единоросса", предложившего расстреливать покупателей прививочных сертификатов, подадут заявление в СКР

На депутата рязанской областной думы от "Единой России" Владимира Сидорова подадут заявление в Следственный комитет.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин считает, что в словах его рязанского коллеги просматривается состав 280-й статьи Уголовного кодекса.

"Депутат-единоросс Сидоров В.К. предложил расстреливать тех, кто покупает сертификаты о прививках!!! Еще недавно "государство не просило Вас рожать" казалось верхом цинизма. Но мы стремительно катимся дальше! Это произошло в Рязанской облдуме. Напишу письмо председателю Следственного комитета с требованием привлечь депутата к уголовной ответственности по ст.280 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды)!" – пишет Ступин в своем Telegram-канале.

Он также попросил своих подписчиков написать, как, по их мнению, можно эффективно бороться "с теми слугами народа, кто призывает убивать этот народ".

Сам Сидоров в свое оправдание сообщал, что выступил эмоционально из-за личных причин. "Жену потерял. За мной месяц ухаживали", — сказал депутат.



Теги: евгений ступин, владимир сидоров, следственный комитет, заявление



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