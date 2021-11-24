24 Ноября 2021
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Политика Центральный ФО
(2004) | Фото

Рязанский депутат Сидоров призвал расстреливать россиян, покупающих справки

Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров выступил с заявлением, в ходе которого призвал расстреливать россиян, покупающих и продают справки о вакцинации против COVID-19.

"Вообще за это надо расстреливать. Я посчитал… я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать", — заявил народный избранник в ходе заседания областной думы, сообщает "Комсомольская правда Рязань".

После этого в свое оправдание Сидоров сообщил, что выступил эмоционально из-за личных причин. "Жену потерял. За мной месяц ухаживали", — сказал депутат. По его мнению, с теми, кто покупает и продает сертификат о вакцинации "надо относиться жестко", передает "РЗН.инфо".

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал людей, купивших сертификаты о вакцинации, источником развития новых штаммов коронавируса.



Теги: депутат, расстрел, коронавирус



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