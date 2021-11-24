Борис Джонсон прочитал бизнесменам лекцию о свинке Пеппе

В сети обсуждают забавное выступление британского премьер-министра Бориса Джонсона на конференции Конфедерации британской промышленности (CBI) в Саут-Шилдсе.

В какой-то момент своего выступления политики запутался в разложенных перед нм бумагах, по которым строил свою речь. Он отказался от использования телесуфлера, поэтому в течении довольно продолжительного времени растерянно пытался сообразить, где у него что лежит. Отчаявшись найти нужные листы, Джонсон решил сделать необычный ход: начал рассказывать бизнесменам о посещении парка развлечений "Мир свинки Пеппы". Выяснилось, что премьер-министру очень понравилось в парке, он познакомился с персонажами популярного мультика, в том числе с папой Свином.

"Мне там понравилось. Там безопасные улицы, тишина. Спокойствие и дисциплина в школах, хорошая инфраструктура", — рассказал он.

Очевидно, посетить парк Джонсон решил со своим полуторагодовалым сыном, которого в апреле прошлого года родила невеста премьера Кэрри Саймондс.

Всего у Джонсона четверо детей, рожденных в законном браке, а также внебрачный ребенок, которого он признал не сразу. Таблоиды также подозревают, что внебрачных детей у любвеобильного Джонсона может быть гораздо больше. С предыдущей женой Борис прожил в браке более 20 лет и развелся официально только в феврале 2020 года.