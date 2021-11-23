24 Ноября 2021
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Экономика В России Москва
Проект бюджета. (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

Госдума завтра в окончательном чтении рассмотрит бюджет на 2022 год

Госдума сегодня во втором чтении рассматривала законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период до 2024 года.

Во втором чтении рассматриваются поправки. Принято было более 600 поправок, отклонено более 150. Многие оппозиционные депутаты захотели попробовать обосновать свои предложения, но все они в итоге были отклонены (были заслушаны выступления по более чем 80 поправкам).

В третьем, окончательном чтении бюджет рассмотрят в среду, 24 ноября.



Теги: госдума, бюджет, третье чтение



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