23 Ноября 2021
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Экономика В России
Проект бюджета. (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

Госдума будет рассматривать поправки в бюджет восемь часов

Госдума сегодня рассматривает во втором чтении проект бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года.

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что в первом чтении многие жаловались, что "значительную часть денег не разложили по мешочкам". И действительно – ко второму чтению рекомендуемые к принятию поправки распределяют более 2 трлн руб. нераспределенных федеральных средств. Депутаты приняли предлагаемые к одобрению 664 поправки.

К отклонению было предложено 156 поправок, но авторы 86 из них попросили вынести свои предложения на отдельное голосование (это представители оппозиционных партий, за исключением ЛДПР). В итоге, как подсчитал спикер Госдумы Вячеслав Володин, на обсуждение всех вынесенных на отдельное голосование поправок уйдет более 500 минут (более 8 часов).



Теги: госдума, бюджет, второе чтение, поправки



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