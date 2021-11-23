Госдума будет рассматривать поправки в бюджет восемь часов

Госдума сегодня рассматривает во втором чтении проект бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года.

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что в первом чтении многие жаловались, что "значительную часть денег не разложили по мешочкам". И действительно – ко второму чтению рекомендуемые к принятию поправки распределяют более 2 трлн руб. нераспределенных федеральных средств. Депутаты приняли предлагаемые к одобрению 664 поправки.

К отклонению было предложено 156 поправок, но авторы 86 из них попросили вынести свои предложения на отдельное голосование (это представители оппозиционных партий, за исключением ЛДПР). В итоге, как подсчитал спикер Госдумы Вячеслав Володин, на обсуждение всех вынесенных на отдельное голосование поправок уйдет более 500 минут (более 8 часов).