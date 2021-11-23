Актриса Светлана Светличная госпитализирована

СМИ сообщили о госпитализации 81-летней актрисы Светланы Светличной в Москве. Ряд Telegram-каналов сообщил, что звезду направили в психиатрическую клинику из-за поражения сосудов головного мозга. Якобы, она обратилась к врачам из-за проблем с сердцем, но при осмотре были выявлены другие проблемы. РИА Новости же со ссылкой на директора гильдии актеров Гущина сообщает, что Светличная находится на плановом лечении и чувствует себя нормально.

Примечательно, что сообщения о госпитализации появились на фоне новостей о том, что глава СКР Александр Бастрыкин собирается провести со Светличной встречу, во время которой "обсудит с актрисой духовно-нравственное и культурное развитие будущих следователей".

Светличная оказалась впутанной в скандал в конце октября. Тогда появились сообщения о пропажи актрисы. Тревогу подняли родственники, к розыску подключились волонтеры, полиция, все тот же Следственный комитет (Бастрыкин лично дал поручение быстро разыскать актрису). Потом, правда, выяснилось, что она не терялась, а была на съемках ток-шоу, о чем члены съемочной группы почему-то умалчивали. После этого волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" попросили Бастрыкина оценить ситуацию хотя бы с моральной стороны – они заявили, что из-за отвлечения ресурсов не смогли найти вовремя "рядового" пропавшего в Москве, он скончался до того, как его обнаружили.