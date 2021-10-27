Поисковый отряд "Лиза Алерт" из-за "поисков" актрисы Светличной не успел на помощь реально пропавшему человеку

Председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев попросил главу СКР Александра Бастрыкина проверить обстоятельства "пропажи" актрисы Светланы Светличной, которую несколько дней искала чуть ли не вся Москва, а в итоге женщина "счастливо нашлась" на съемках ток-шоу Андрея Малахова (государственный холдинг ВГТРК).

Сергеев написал, что из-за отвлечения ресурсов на поиски Светличной отряд накануне не смог помочь в поисках пропавшего человека в Люберцах – его тело нашли в лесу, он погиб. Сергеева разозлил тот факт, что поиски Светличной под контроль взял Бастрыкин, а на поиски обычных пропавших пенсионеров Следственный комитет таких сил не тратит, хотя ресурсы есть.

"Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет. Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс. Ночью в будний день на поиске знаменитого человека работало два штаба, три обученных организатора поиска, председатель отряда как координатор, два информационных координатора, группа специалистов по прозвону лечебных заведений — ведь работающей базы неизвестных пациентов нет, 42 человека выполняли задачи на местности, пешком пройдено более 30 км по задачам, всего выполнено более 20 таких задач, расклеено 2150 ориентировок. И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб. Сегодня все сраные ток шоу будут рассказывать об исчезновении знаменитого человека", - написал Сергеев в Facebook.

"Прошу Александра Ивановича Бастрыкина подумать, чтобы взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в РФ. Чтобы их искали по-настоящему не только добровольцы. Ресурсы-то в стране есть для этого, - пишет Сергеев. - Что касается поиска знаменитости, раз он под личным контролем главы СК, следователям точно не составит труда выяснить все обстоятельства пропажи и дать им соответствующую оценку. Это нужно прежде всего для того, чтобы вся серьезная государственная машина и добровольцы не становились участниками ток-шоу".

Впрочем, в сети появились и критики позиции Сергеева, мол, если государство и так тратило силы на поиски Светличной, то волонтеры могли бы и не отвлекаться, по крайней мере, не выделять для ее поисков привилегированное количество ресурсом.

Между тем, фото со Светличной в своем Instagram опубликовал телеведущий Андрей Малахов. "Нашлась!" – подписал он снимок со вполне счастливой актрисой. В комментариях одна критика: и Малахова, и Светличную обвиняют в желании заработать на скандале и кидают ссылки на пост главы отряда "Лиза Алерт".

Кстати, накануне сын Светличной заявил, что больше не собирается общаться с матерью, поскольку ему надоели ее "закидоны". Вместе с полицией и волонтерами сын и другие родственники искали артистку несколько дней.