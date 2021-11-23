Депутат из Нижневартовска, похваставшийся "утеплением" остановки фанерой, обиделся на журналистов

Депутат думы Нижневартовска Олег Елин отреагировал на публикации в СМИ, посвящённые тому, как он похвастался вставленной в остановочный комплекс вместо стекла фанерой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Возможно, некоторые журналисты считают, что городские депутаты Нижневартовска должны заниматься исключительно запусками космических ракет и рассуждать только о высоком. Но правда жизни заключается в том, что наши избиратели гораздо чаще обращаются к нам совсем с другими, куда более приземлёнными вопросами. И долг любого нормального депутата – пытаться их решить", - написал политик в своём Instagram.

Он рассказал, как именно выглядела ситуация, решением которой стала вставленная вместо стекла фанера.

"В очередной раз разбитое стекло. Можно ждать, пока изготовят и поставят новое. А можно установить временную заплатку из фанеры, чтобы в мороз люди не мёрзли на остановке (в нашем городе уже минусовая температура). Да, возможно, не очень красиво, но тепло и практично. Новое стекло же, конечно, установят – внимание администрации на эту проблему было обращено с самого начала. А я, в свою очередь, и дальше продолжу работать на благо жителей своего округа и вести отчёт об этой деятельности", - написал Елин.

Впрочем, подписчиков политика такая позиция не убедила. Они разразились едкими комментариями.

"Павел Елин, подпольная кличка Фанера", - написал пользователь с ником aigul_kibireva.

"А можно теперь прохладнее сделать? От этой фанеры на остановке +32 средняя температура", - пишет jumpupm8.

Напомним, ранее Елин в соцсетях отчитался о выполнении просьбы местной жительницы, которая 17 ноября попросила парламентария утеплить остановку общественного транспорта "Поликлиника УВД" на ул. Дружбы Народов. На остановке отсутствовало стекло, и спрятаться от ветра горожанам, ожидающим транспорт, было некуда.

"Поручение жительницы оперативно исполнено", - написал Елин у себя в соцсетях, прикрепив к посту фотографию с... фанерой, которую закрепили вместо отсутствующего на остановке стекла.