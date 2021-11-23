23 Ноября 2021
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утепление остановки фанерой (2021) | Фото: instagram.com/p/CWlA_vaKFBi/

Депутат из Нижневартовска похвастался прикрепленной на остановку транспорта фанерой

В Нижневартовске депутат городской думы Павел Елин в соцсетях отчитался о выполнении просьбы местной жительницы, которая 17 ноября попросила парламентария утеплить остановку общественного транспорта "Поликлиника УВД" на ул. Дружбы Народов, передает корреспондент Накануне.RU.

На остановке отсутствовало стекло, и спрятаться от ветра горожанам, ожидающим транспорт, было некуда.

"Поручение жительницы оперативно исполнено", - написал Елин у себя в соцсетях, прикрепив к посту фотографию с... фанерой, которую закрепили вместо отсутствующего на остановке стекла.

утепление остановки фанерой(2021)|Фото: instagram.com/p/CWlA_vaKFBi/

Интернет-пользователи, однако, работу депутата не оценили, а самого парламентария подняли на смех.

"Павел Елин, Вы серьезно? Вам не стыдно такое выставлять и хвалится этим? 21 век на дворе! Вы как депутат должны инициировать монтаж теплых остановок по всему городу, а вы гордитесь фанеркой вместо стекла. Еще и хештег Единой России не забыли добавить", "Я прямо через экран почувствовал, как теплее стало", "Потрясающая работа. Проект года не иначе. Крымский мост нервно курит в сторонке", "Россия, 21 век. Столица нефтедобычи. Алеша, прости нас", "На это было затрачено немало сил, и пару тройку лямов", - иронизируют интернет-пользователи.

Вскоре пост в социальной сети "ВКонтакте" был удален. Однако в Instagram Елина пост по-прежнему опубликован.



Теги: утепление остановки фанерой, теплая остановка, депутат



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