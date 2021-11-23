В Петербурге планируют выплачивать пожилым деньги за вакцинацию

23 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роснано оставило государству "дырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Санкт-Петербург
вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В Петербурге планируют выплачивать пожилым деньги за вакцинацию

В Петербурге комитет по социальной политике предложил стимулировать пожилых горожан к вакцинации от COVID-19 через материальные вознаграждения.

На выплаты может уйти более 2 млрд рублей, эти деньги необходимо взять из бюджета следующего года, сообщила временно исполняющая обязанности главы ведомства Елена Фидрикова.

Губернатор Александр Беглов поручил рассмотреть такую возможность.

При этом городские власти расходятся в статистических данных. Так, врио главы комитета заявила, что к 10 ноября в Петербурге были вакцинированы почти 55% граждан старшего поколения.

В свою очередь председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на заседании городского правительства сообщил, что привито чуть меньше пожилых людей - 50,5%, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что о стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Санкт-Петербурге на сегодняшний день говорить преждевременно. Согласно официальным данным оперштаба по борьбе с пандемией, за минувшие сутки зафиксировано 1060 новых случаев заражения COVID-19, однако число летальных исходов все еще остается достаточно высоким — 76.

Темпы вакцинации заметно замедлились после выходных, в связи с чем планы Смольного по достижению высокого уровня коллективного иммунитета к декабрю могут быть нарушены.



Теги: петербург, вакцинация, пожилые



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 1906

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети