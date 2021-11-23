В Петербурге планируют выплачивать пожилым деньги за вакцинацию

В Петербурге комитет по социальной политике предложил стимулировать пожилых горожан к вакцинации от COVID-19 через материальные вознаграждения.

На выплаты может уйти более 2 млрд рублей, эти деньги необходимо взять из бюджета следующего года, сообщила временно исполняющая обязанности главы ведомства Елена Фидрикова.

Губернатор Александр Беглов поручил рассмотреть такую возможность.

При этом городские власти расходятся в статистических данных. Так, врио главы комитета заявила, что к 10 ноября в Петербурге были вакцинированы почти 55% граждан старшего поколения.

В свою очередь председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на заседании городского правительства сообщил, что привито чуть меньше пожилых людей - 50,5%, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что о стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Санкт-Петербурге на сегодняшний день говорить преждевременно. Согласно официальным данным оперштаба по борьбе с пандемией, за минувшие сутки зафиксировано 1060 новых случаев заражения COVID-19, однако число летальных исходов все еще остается достаточно высоким — 76.

Темпы вакцинации заметно замедлились после выходных, в связи с чем планы Смольного по достижению высокого уровня коллективного иммунитета к декабрю могут быть нарушены.