Темпы вакцинации от COVID-19 в Петербурге снижаются на фоне высокой смертности

О стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Санкт-Петербурге на сегодняшний день говорить преждевременно. Согласно официальным данным оперштаба по борьбе с пандемией, за минувшие сутки зафиксировано 1060 новых случаев заражения COVID-19, однако число летальных исходов все еще остается достаточно высоким — 76. Темпы вакцинации заметно замедлились после выходных, в связи с чем планы Смольного по достижению высокого уровня коллективного иммунитета к декабрю могут быть нарушены.

По информации сайта администрации Санкт-Петербурга, за последние 24 часа в медучреждения города, принимающие пациентов с COVID-19, поступило 280 человек, выписаны — 71. В реанимациях Северной столицы с коронавирусом в тяжелом состоянии и пневмониями находятся 625 граждан, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены — 320. Всего на сегодняшний день лечение в 15 городских и трех федеральных специализированных стационарах проходят 6 706 горожан.

За последние сутки первично привились от COVID-19 6 143 жителя Северной столицы, завершили цикл — лишь 4 885, что в несколько раз меньше, чем в минувшие выходные. Всего же на текущий момент полностью вакцинировались 39,26% от общего числа горожан. На территории Санкт-Петербурга расположены 179 пунктов, где можно пройти процедуру вакцинации.

После завершения нерабочей недели, длившейся в период с 30 октября по 7 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что ситуацию с COVID-19 в городе удалось стабилизировать благодаря совместным усилиям. При этом председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отмечал, что эффект от локдауна властям необходимо оценивать исходя из количества госпитализированных. При этом чиновник «забыл» упомянуть, что на амбулаторном лечении от коронавируса находятся свыше 30 тысяч петербуржцев.

«Общими усилиями нам удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса в Петербурге», — сказал Беглов в радиообращении 8 ноября.

Тем не менее, данные официальной статистики не показали заметного снижения ни заболеваемости, ни числа поступающих на лечение в городские стационары с COVID0-19 после окончания нерабочих дней. По словам аналитика Андрея Куприянова, небольшой спад наблюдался еще до введения локдауна, а о стабилизации эпидемиологической ситуации в Северной столице говорить еще рано. Основатель информационного портала COVID-19.SPb.monitoring напомнил, что с 8 ноября школы города заработали в очном режиме, что может привести в последствии к новому всплеску заражений.

«В ближайшие несколько недель показатели будут падать. Но, с другой стороны, в городе снова открыты школы — один из важнейших хабов распространения инфекции», — сказал Куприянов в беседе с журналистами «Фонтанки».

В середине ноября Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что риск нового подъема заболеваемости COVID-19 в Северной столице сохраняется. Он констатировал, что ситуация с распространением инфекции все еще остается непростой.

Сообщалось, что десятки школ Санкт-Петербурга вынуждены перейти на удаленный формат работы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ среди учащихся.