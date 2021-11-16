91% депутатов Госдумы переболели или вакцинировались - Володин

С начала работы Госдумы (нового созыва) уменьшилось количество депутатов на больничной койке в три раза. Сегодня на больничном четыре депутата, сообщил сегодня спикер палаты Вячеслав Володин.

По его данным, в ЛДПР вакцинированы или переболели меньше полугода назад 100% членов фракции. В "Единой России" без антител остается 4,8% депутатов, в СЗРП – 18,9%, в КПРФ – 31,6%, в "Новых людях" – 33,3%.

"В целом 91% депутатов Госдумы либо вакцинированы, либо переболели менее полугода назад", - отметил Володин. При этом он добавил, что все равно каждую неделю кто-то заболевает.