16 Ноября 2021
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Общество Москва
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

91% депутатов Госдумы переболели или вакцинировались - Володин

С начала работы Госдумы (нового созыва) уменьшилось количество депутатов на больничной койке в три раза. Сегодня на больничном четыре депутата, сообщил сегодня спикер палаты Вячеслав Володин.

По его данным, в ЛДПР вакцинированы или переболели меньше полугода назад 100% членов фракции. В "Единой России" без антител остается 4,8% депутатов, в СЗРП – 18,9%, в КПРФ – 31,6%, в "Новых людях" – 33,3%.

"В целом 91% депутатов Госдумы либо вакцинированы, либо переболели менее полугода назад", - отметил Володин. При этом он добавил, что все равно каждую неделю кто-то заболевает.

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Теги: коронавирус, прививка, госдума, депутаты, вакцинация, вячеслав володин



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