Депутаты рассмотрят поправки в проект федерального бюджета

Депутаты Госдумы на заседании 23 ноября рассмотрят во втором чтении проект федерального бюджета на 2022-2024 годы, а также поправки в бюджеты внебюджетных фондов.

Проект закона был внесен в парламент 30 сентября. Он был принят в первом чтении 28 октября. Доходы федерального бюджета на предстоящий год запланированы в объеме 25 трлн 021,9 млрд рублей (18,8% к ВВП), на 2023 год - 25 трлн 540,2 млрд рублей (18% к ВВП), на 2024 год - 25 трлн 831,8 млрд рублей (17% к ВВП).

Расходы в 2022 году составятв 23 трлн 694,2 млрд рублей (17,8% к ВВП), в 2023 году - 25 трлн 241,1 млрд рублей (17,8% к ВВП), у 2024 году - 26 трлн 354,4 млрд рублей (17,4% к ВВП).

По предложению президента России прожиточный минимум в целом по стране на душу населения составит 12 тыс. 654 руб., для трудоспособного населения - 13 тыс. 793 руб., пенсионеров - 10 тыс. 882 руб., детей - 12 тыс. 274 руб., сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, поправки в бюджет России на 2022 год рассмотрел комитет Госдумы по бюджету и налогам, также отдельное совещание по этому поводу с участием главы Минфина Антона Силуанова устроила "Единая Россия". "Единороссы" считают, что распределение нераспределенных в первом чтении средств "гарантирует выполнение послания президента, "народной программы" партии и поручений, которые Путин давал на съезде "ЕР".