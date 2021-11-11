11 Ноября 2021
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Экономика В России
Коллаж, чиновники, свинья-копилка (2021) | Фото: Накануне.RU

Депутаты рассмотрят законопроект о повышении лимита накоплений ФНБ до 10% ВВП

Госдума на заседании 11 ноября рассмотрят во втором чтении проект закона, по которому с 7% до 10% ВВП повышается лимит накоплений Фонда национального благосостояния России, сверх которого средства могут быть инвестированы.

Предлагается ликвидную часть ФНБ инвестировать в корпоративные ценные бумаги. Сейчас этот порог 7%, предлагается его повысить до 10% с тем, чтобы позволить увеличить ликвидную часть фонда на случай неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры, и одновременно с этим установить в абсолютных размерах допустимый объем использования средств ФНБ в размере 2,5 трлн руб. на три года для реализации финансирования самоокупаемых проектов, сообщает "Интерфакс".

Также поправки, которые будут рассмотрены во втором чтении, предусматривают установление в целом лимита расходования средств ФНБ на три года в объеме 2,3 трлн руб.

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Теги: Госдума, ФНБ



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