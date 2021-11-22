23 Ноября 2021
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Общество В России Москва
(2004) | Фото: Накануне.ru

Молдавия может лишиться российского газа в течение 48 часов

Молдавия не заплатила в срок (понедельник, 22 ноября) за поставки российского газа. Из-за этого российское голубое топливо может перестать поступать в республику, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Очередной срок текущих платежей – сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня "Газпром", в соответствии с контрактом, уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены. "Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств", - цитирует "Интерфакс" официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова.

Он напомнил, что "Газпром" долго проводил переговоры с Молдовой по вопросам поставки газа, заключения на эту тему соответствующего контракта.

"Предложения "Газпрома" по контракту, по цене на газ были абсолютно рыночными и формировались на базе биржевых торгов на газ. Молдавская сторона настаивала на более льготном для себя ценообразовании", - уточнил Куприянов.



Теги: Газпром, Сергей Куприянов



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