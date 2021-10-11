11 Октября 2021
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Экономика За рубежом
газ, конфорка, природный газ, газоснабжение (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Европе придется закупать больше российского газа - Боррель

Европа, вероятно, будет закупать больше российского газа, чем рассчитывала и чем предусматривали прежние контракты, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais.

Боррель указал, что дополнительный газ, вероятно, Европа будет получать по газопроводу "Северный поток-2".

"Я надеюсь, что [в ЕС] подумают о том, нужно ли изменить систему ценообразования на электроэнергию", - отметил Боррель. По его словам, "было бы разумно переосмыслить модель и посмотреть, соответствует ли она обстоятельствам". "Но такая модификация требует времени, а ситуация требует более быстрых решений", - цитирует чиновника ТАСС.

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Европе придется закупать больше российского газа - Боррель

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Теги: газ, жозеп боррель, ес, северный поток-2, контракт



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