ЦБ предписал остановить торги облигациями "Роснано" на Московской бирже

Центральный банк России предписал Московской бирже остановить торги облигациями госкомпании "Роснано". Это связано с тем, что регулятор получил информацию об обсуждении сценариев реструктуризации долга, которое компания ведет с узким кругом кредиторов.

"Чтобы обеспечить защиту интересов всех кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров, Банк России 19 ноября принял решение о приостановке торгов бумагами госкомпании и направил бирже соответствующее предписание", - говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, в пятницу, 19 ноября, ЦБ уже приостанавливал торговлю ценными бумагами госкорпорации, но сегодня Московская биржа возобновила торги. Стоит отметить, что на открытии биржи стоимость облигаций рухнула. Так, выпуск с погашением 1 декабря 2021 года по состоянию на 10:30 потерял 13%, стоимость облигации упала до 87% от номинала.

На упомянутом совещании с кредиторами руководство "Роснано" сообщило о накопленном долге и необходимости корректировки финансовой модели. Обычно за такими известиями следует реструктуризация задолженности или дефолт. Но в случае с "Роснано" речь идет о 100-процентно государственной компании, и случай является беспрецедентным.

Эксперты считают, что ситуация может больно ударить по другим госкомпаниям. Впрочем, до дефолта "Роснано" едва ли доведут, поскольку тогда потери "Газпрома", "Аэрофлота" и других госкомпаний могут оказаться слишком серьезными.