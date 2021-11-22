ЦБ предписал остановить торги облигациями "Роснано" на Московской бирже

22 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Коллаж, Анатолий Чубайс, деньги, Роснано (2020) | Фото: Накануне.RU

ЦБ предписал остановить торги облигациями "Роснано" на Московской бирже

Центральный банк России предписал Московской бирже остановить торги облигациями госкомпании "Роснано". Это связано с тем, что регулятор получил информацию об обсуждении сценариев реструктуризации долга, которое компания ведет с узким кругом кредиторов.

"Чтобы обеспечить защиту интересов всех кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров, Банк России 19 ноября принял решение о приостановке торгов бумагами госкомпании и направил бирже соответствующее предписание", - говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, в пятницу, 19 ноября, ЦБ уже приостанавливал торговлю ценными бумагами госкорпорации, но сегодня Московская биржа возобновила торги. Стоит отметить, что на открытии биржи стоимость облигаций рухнула. Так, выпуск с погашением 1 декабря 2021 года по состоянию на 10:30 потерял 13%, стоимость облигации упала до 87% от номинала.

На упомянутом совещании с кредиторами руководство "Роснано" сообщило о накопленном долге и необходимости корректировки финансовой модели. Обычно за такими известиями следует реструктуризация задолженности или дефолт. Но в случае с "Роснано" речь идет о 100-процентно государственной компании, и случай является беспрецедентным.

Эксперты считают, что ситуация может больно ударить по другим госкомпаниям. Впрочем, до дефолта "Роснано" едва ли доведут, поскольку тогда потери "Газпрома", "Аэрофлота" и других госкомпаний могут оказаться слишком серьезными.



Теги: цб, роснано, облигации, дефолт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 1720

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети