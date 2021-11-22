22 Ноября 2021
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Полигон ТБО в Полетаево, мусоровоз (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале после вмешательства прокуратуры регоператор пересчитал жителям плату за вывоз мусора

На Южном Урале регоператор по обращению с ТКО по требованию прокуратуры сделал перерасчет платы из-за нерегулярного вывоза коммунальных отходов, сообщили накануне в пресс-службе областной прокуратуры.

В январе-апреле 2021 года на территории Огневского сельского поселения регоператор "Спецсервис" нерегулярно вывозил ТКО. При этом начислял плату жителям за вывоз мусора без учета перерывов в предоставлении коммунальной услуги, превышающих установленную продолжительность.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать компанию произвести перерасчет платы за этот период. Не дожидаясь решения суда "Спецсервис" добровольно сделал перерасчет платы за неоказанную услугу.



Теги: мусор, плата, тариф, прокуратура,



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