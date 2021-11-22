22 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
Лев Симба (2021) | Фото: РМК

РМК помогла зоозащитникам вернуть льва Симбу и леопарда Еву в Африку

Лев Симба и леопард Ева успешно добрались из Челябинска до реабилитационного центра Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center в Танзании. Животные проходят акклиматизацию в построенных специально для них помещениях при вольерах. За дикими кошками, репатриацию которых профинансировала Русская медная компания, ведут круглосуточное наблюдение местные специалисты и челябинский ветеринар Карен Даллакян, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Львёнок Симба был почти при смерти, когда в марте 2020 года его забрали у пляжного фотографа из Махачкалы. Он был истощён от недоедания, не мог ходить, всё тело было в открытых ранах от истязаний. Местные жители сообщили властям, что владельцы использовали львёнка для заработка, а чтобы он не убежал и был спокойным, повредили ему лапы. Ветеринар Карен Даллакян вместе с волонтёрами смогли спасти Симбу и привезти в Челябинск. В течение семи месяцев Карен Даллакян и его команда лечили Симбу и ухаживали за ним.

леопард Ева(2021)|Фото: РМК

Ева родилась в передвижном зоопарке, и от неё отказалась мать. Карен Даллакян собственноручно кормил её из пипетки, пока она не окрепла и не начала питаться самостоятельно. Сейчас Еве 1,5 года, и она полностью здорова.

"Многие люди трудились над тем, чтобы спасти Симбу. Видеть преображение этого великолепного животного стоило всех потраченных усилий. Я рад и благодарен за то, что предприятия, организации и частные лица объединились, чтобы позволить этому животному процветать в его естественной среде обитания в Африке", - отметил Карен Даллакян.

В октябре 2021 года лев Симба и леопард Ева стали участниками первой в истории репатриации диких животных из России в Африку. Для их транспортировки был специально переоборудован частный борт Boeing 737-500. Это первая официальная репатриация диких животных в истории России. Расходы по организации проекта взяла на себя Русская медная компания. РМК оплатила строительство двух вольеров и благоустройство территории для животных на территории реабилитационного центра, спецборт для транспортировки кошек до Танзании, а также содержание животных в течение 1 года.

"Когда мы услышали о тяжёлой судьбе Симбы, Евы и необходимости средств для репатриации животных в Африку, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин согласился покрыть расходы, чтобы обеспечить им достойные условия жизни. Обращение, которому подвергся Симба, жестоко и бессердечно. Весь мир наблюдал за преображением Симбы. Здоровье львёнка восстановлено благодаря профессиональной помощи доктора Даллакяна и помощи неравнодушных людей. Мы рады, что помогли доброму делу", - рассказала директор службы информационной открытости РМК Анжелика Бриль.

Лев Симба(2021)|Фото: РМК

В Танзании Симба и Ева живут в реабилитационном центре для диких животных Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center, где для кошек построили просторные вольеры, а также специальные дома, в которых животных смогут осматривать ветеринары. Площадь вольера для Симбы - 6000 м2, на территории есть бассейн для купания, крытый вольер, платформа для активностей и лазания, а также специальный блок для медицинских процедур. Вольер для Евы занимает 2500 м2. Здесь также есть питьевой пруд, платформа для лазания и активностей, крытый вольер. Вольеры для Евы возвели вокруг раскидистого дерева с мощными длинными ветками, на которых любят сидеть леопарды. Специально для Симбы на его территории оборудована песчаная зона. К каждому вольеру проведён водопровод с чистой водой и электричество.

Симба и Ева останутся в центре пожизненно, за ними будут ухаживать волонтёры центра, ветеринары - проводить все необходимые медицинские процедуры. Также прорабатывается вопрос установки камер видеонаблюдения, чтобы ветеринар Карен Даллакян мог продолжать наблюдать за животными из России.



Теги: лев, леопард, Танзания,



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