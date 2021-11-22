Текслер назначил и.о. начальника главного управления лесами Челябинской области

Исполняющим обязанности начальника главного управления лесами Челябинской области назначен Валерий Нигматуллин. Соответствующее постановление подписал губернатора Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Валерий Нигматуллин занимает должность первого заместителя начальника управления. Исполнять обязанности руководителя он будет без назначения нового начальника главного управления лесами региона.

Алексей Текслер назначил Сергея Лаврова заместителем министра Челябинской области. До назначения он занимал должность начальника главного управления лесами Челябинской области. В министерстве он будет курировать вопросы, связанные с экологическим надзором, отходами, охотой и контролировать отдел аналитики.