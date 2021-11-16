Алексей Текслер назначил нового замминистра экологии Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер назначил Сергея Лаврова заместителем министра Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

До назначения Сергей Лавров занимал должность начальника Главного управления лесами Челябинской области. В министерстве он будет курировать вопросы, связанные с экологическим надзором, отходами, охотой и контролировать отдел аналитики. К своим обязанностям он приступит с 16 ноября.

Должность стала вакантной после отставки первого замминистра Яны Куприковой в июле 2021 года.