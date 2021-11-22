Запад заподозрил китайских военных в нарушении законов физики

На Западе заявили об очередных сенсационных ракетных испытаниях Китая. В данном случае НОАК якобы испытали в июле глайдер, который передвигался в воздушном пространстве со скоростями, в пять раз превышающими скорость звука. Считается, что законы физики не позволяют на таких скоростях стрелять или запускать любые другие объекты (ракеты) на реактивной тяге.

Агентство Infox передаёт, что по данным западных СМИ, у объекта не было очевидной цели, он упал в акватории Южно-Китайского моря. Одни эксперты в США полагают, что это могла быть ракета класса "воздух-воздух", другие подозревают, что речь о новых разработках в области "средств радиоэлектронной борьбы". Есть также версия, что глайдер на высоких скоростях мог попросту начать рассыпаться.

Напомним, месяцем ранее Financial Times сообщала о других испытаниях сверхсовременного оружия в Китае. Тогда речь шла о ракете, которая вывела за пределы атмосферы гиперзвуковой планирующий боевой блок, обогнувший земной шар. Отклонение от цели составило 30 км, но такая технология уже позволяет Народно-Освободительной армии Китая наносить удары по территории США с направлений, не защищённых американской ПРО. Китайские власти тогда опровергли эту информацию, заявив об испытаниях космического аппарата, а не боевого блока. В СМИ КНР посчитали, что с помощью вбросов о запусках гиперзвуковых ракет Запад пытается выудить Пекин публично раскрыть какие-то детали своей оборонной программы.