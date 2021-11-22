22 Ноября 2021
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Армия и ВПК За рубежом
Испытания ракеты Дунфэн-26 (2019) | Фото: mil.ifeng.com

Запад заподозрил китайских военных в нарушении законов физики

На Западе заявили об очередных сенсационных ракетных испытаниях Китая. В данном случае НОАК якобы испытали в июле глайдер, который передвигался в воздушном пространстве со скоростями, в пять раз превышающими скорость звука. Считается, что законы физики не позволяют на таких скоростях стрелять или запускать любые другие объекты (ракеты) на реактивной тяге.
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Агентство Infox передаёт, что по данным западных СМИ, у объекта не было очевидной цели, он упал в акватории Южно-Китайского моря. Одни эксперты в США полагают, что это могла быть ракета класса "воздух-воздух", другие подозревают, что речь о новых разработках в области "средств радиоэлектронной борьбы". Есть также версия, что глайдер на высоких скоростях мог попросту начать рассыпаться.

Напомним, месяцем ранее Financial Times сообщала о других испытаниях сверхсовременного оружия в Китае. Тогда речь шла о ракете, которая вывела за пределы атмосферы гиперзвуковой планирующий боевой блок, обогнувший земной шар. Отклонение от цели составило 30 км, но такая технология уже позволяет Народно-Освободительной армии Китая наносить удары по территории США с направлений, не защищённых американской ПРО. Китайские власти тогда опровергли эту информацию, заявив об испытаниях космического аппарата, а не боевого блока. В СМИ КНР посчитали, что с помощью вбросов о запусках гиперзвуковых ракет Запад пытается выудить Пекин публично раскрыть какие-то детали своей оборонной программы.



Теги: Китай, испытания, ракета



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