В Челябинской области "ЧТЗ-Уралтрак" и УКВЗ объявили о сокращении работников

В Челябинской области 14 организаций уведомили Главное управление по труду и занятости региона о массовых сокращениях. Без работы могут остаться 548 человек.

Так, о сокращении 225 работников в декабре сообщил Южноуральский завод радиокерамики.

На "ЧТЗ-Уралтрак" в январе – феврале планируется сократить 163 сотрудника. Сейчас на предприятии работают 4 тыс. 536 человек. Усть-Катавский вагоностроительный завод, где работает 2 тыс. 438 работников, уведомил о сокращении 106 человек.

Всего в регионе 136 организаций планируют уволить 2 тыс. 217 сотрудников.

Напомним, в октябре в здании заводоуправления "ЧТЗ-Уралтрак" (входит в концерн "Уралвагонзавод") была отключена подача тепловой энергии из-за долга в размере более 2 млн рублей. Кроме того, завод задолжал за электроэнергию 272, 4 млн руб. Поставщик электроэнергии намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве завода в целях погашения задолженности за потребленную электроэнергию.