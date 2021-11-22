22 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
цыплята, птицефабрика (2019) | Фото: azertag.az

Челябинскую птицефабрику наказали за сброс отходов в реку Теча

В Челябинской области птицефабрику "Уральская мясная компания" уличили в сбросе отходов в реку Теча. Организацию привлекли к административной ответственности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского управления Росприроднадзора, административное расследование было проведено после жалоб жителей в июле на сброс отходов на сельскохозяйственные поля и в реку Теча. Были взяты пробы, которые подтвердили сброс сточных вод в реку.

Также инспекторы обнаружили коллектор для слива сточных вод, который не поставлен на учет как объект негативного воздействия на окружающую среду.

Напомним, жители поселка Муслюмово пожаловались на нашествие насекомых и зловонный запах. На птицефабрике была проведена проверка, в ходе которой был установлено, что предприятие на земельном участке сельскохозяйственного назначения складировало куриный помет. В отношении предприятия было возбуждено административное дело за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. Оно было оштрафовано на 400 тыс. руб.



Теги: птицефабрика, куриный помет, штраф,



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