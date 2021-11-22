22 Ноября 2021
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полиция, полицейский (2020) | Фото: Накануне.RU

В Улан-Удэ полиция прервала акцию противников QR-кодов

В Улан-Удэ противники введения QR-кодов провели акцию, которую прервали сотрудники полиции.

Организаторы заявили о планах устроить флншмоб на Богородском острове, однако полиция предупредила о последствиях за проведение массового мероприятия в условиях пандемии.

В итоге 21 ноября акция на острове все-таки была проведена. Она собрала более двадцати человек, которые успели записать видео до прибытия правоохранителей.

В результате был задержан один человек, а также выдана одна повестка в полицию, пишет Regnum.

21 ноября в Тюмени прошел митинг против внедрения QR-кодов. В мероприятии приняли участие представители КПРФ, РКРП(б), Движения за новый социализм, Левого фронта, Иммунного ответа, других организаций, движений и просто неравнодушные граждане. Среди лозунгов, которые держали митингующие, было и требование отставки вице-премьера Татьяны Голиковой. Участники митинга приняли резолюцию.



Теги: акция, противники qr-кодов, улан-удэ



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