21 Ноября 2021
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митинг против QR-кодов (2021) | Фото: vk.com/kprf72

В Тюмени коммунисты митингуют против QR-кодов и предлагают уголовную ответственность за их внедрение

В Тюмени проходит митинг против внедрения QR-кодов. В мероприятии принимают участие представители КПРФ, РКРП(б), Движения за новый социализм, Левого фронта, Иммунного ответа, других организаций, движений и просто неравнодушные граждане Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU.

Акция проходит в сквере Комсомольский, территория имеет статус гайд-парка. Точное количество участников мероприятия пока неизвестно. Среди лозунгов, которые держали митингующие, было и требование отставки вице-премьера Татьяны Голиковой.

Участники митинга приняли резолюцию.

митинг против QR-кодов(2021)|Фото: vk.com/kprf72

"Наш митинг против цифровой диктатуры и электронного концлагеря. Российский капитализм обретает все более уродливую форму, из-за углубления кризисных потенций, нарастание противоречий, ухудшение материального положения значительной части населения, свертывание элементов социального государства, кризис системы образования и здравоохранения, падение доверия народа к власти, разрушение рейтинга доверия государственных структур и первых лиц. И это правящий режим реагирует не путем налаживания диалога с обществом, а напротив резким закручиванием гаек, введеним жестких законов и ограничений", - было сказано во время митинга.

Организаторы заявляют, что пандемию коронавируса власти используют для ужесточения контроля за гражданами и именно потому были введены QR-коды. Внедрение сертификатов об обязательной вакцинации митингующие назвали способом сегрегации населения.

Коммунисты потребовали отменить систему QR-кодов, которую они назвали "цифровым концлагерем", нарушением базовых прав человека - от права на свободу перемещения до права на частную жизнь и добровольного медицинского вмешательства.

"Только резкое увеличение уровня материального обеспечения здравоохранения и медицинской науки, создание широкой сети закрытых в ходе преступной оптимизации медицинских учреждений, закрепление бесплатного характера здравоохранения и ряд других мер откроют дорогу к победе над опасным инфекционным заболеванием", - подчеркивают коммунисты.

Также во время митинга было предложено разработать и внести на рассмотрение "ответный законопроект" - об уголовной ответственности за введение обязательных QR-кодов.



Теги: митинг против QR-кодов, уголовная ответственность, КПРФ



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