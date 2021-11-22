Бывший епископ Чукотский Диомид, прослывший раскольником, погиб в ДТП

Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид (Сергей Дзюбан) погиб в ДТП в Ленинградской области – на федеральной трассе Вологда – Новая Ладога, передает портал 47news.

Бывший священник находился на переднем пассажирском сиденье автомобиля Kia Sorento во время столкновения с грузовиком MAN. За рулем кроссовера была 48-летняя жительница Санкт-Петербурга, на заднем сиденье находилась ее 72-летняя однофамилица. В результате аварии обе женщины также скончались. Находившийся за рулем грузовика гражданин Эстонии был госпитализирован с ушибом и переломом ноги.

Диомид стал широко известен благодаря оппозиционным высказываниям в отношении руководства Русской православной церкви в 2007 году. Священник обвинял верховных сановников в ереси, тогдашнего Патриарха Алексия II предал анафеме. За это его в ответ признали раскольником и лишили сана.