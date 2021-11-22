Приморцы опасаются повторения ледяного шторма 2020 года

Приморцы опасаются, что в регионе может повториться ледяной шторм 2020 года. На регион обрушился снежный циклон.

Во Владивостоке по прогнозам сегодня - сильный дождь, переходящий в снег, также ожидается сильное понижение температуры.

С утра в городе из-за гололеда и снега с дождем парализовано движение автотранспорта. Жителей призвали оставаться дома. Часть образовательных учреждений временно перешла на удаленный режим работы. Кроме того, временно запретили движение по городу большегрузов.

На дорогах края отмечается рост аварий, отмечается шквал обращений населения в травмпункты, сообщает Regnum.

"Непогода все больше обретает черты прошлогоднего ледяного дождя: упавшие провода, обледенение дорог и деревьев", - отмечается в инстаграме svodka25.

Снег с дождем уже нарушил электроснабжение в нескольких районах Приморья, сообщили в пресс-службе правительства края.

Бригады энергетиков устраняют аварии в Большом Камне, Партизанске, Хасанском районе и Тернейском округе.

Напомним, в ноябре прошлого года в Приморском крае прошли осадки в виде снега, перешедшего в ледяной дождь. Это вызвало обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. Десятки тысяч людей остались без тепла, электроэнергии, водоснабжения. Пострадал и мост на остров Русский – его обледенение назвали "беспрецедентным". Ущерб от ледяного шторма в Приморье предварительно оценили в миллиард рублей.