Дмитрию Пескову пришлось отвечать за странный пост 17-летнего сына в Instagram

Дети пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова устроили в Instagram скандал, причем собственными силами.

Сначала высказался 17-летний Мика Песков. В сторис на его странице в указанной соцсети появилась запись с комментарием по поводу смертельного ДТП с участием блогера-нарушителя Саида Губденского (причиной аварии стало превышение скорости и "игра в шашки").

Песков-младший написал: "Такая странная психологическая фигня: каждый раз, когда вижу аварию или тем более разбивается кто-то из знакомых, я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять, но проходит 2-3 дня, и начинается то же самое". А также: "Могу сказать одно: я и все остальные продолжим гонять, но все же я надеюсь, что эта ситуация кого-то чему-то научит".

Отвечать за публикацию сына пришлось отцу. Он заявил журналистам, что его несовершеннолетний отпрыск не сам написал эти слова, а сделал репост (хотя пользователи отметили, что признаков репоста не было, да и стоило бы объясниться – что значит такой репост: согласие с высказанным мнением или осуждение).

Позже не смогла удержаться от комментариев и старшая сестра Мики, 23-летняя Елизавета.

"Я очень хочу вступиться за своего брата Мику, который действительно выложил чужие слова. Он хотел показать, что многих людей такие ситуации ничему не учат. Да, нужно было указать, что это скрин. Да, я могу понять реакцию СМИ, которые в очередной раз нашли повод для громкого заголовка", - написала Лиза. Здесь бы ей остановиться, но девушка продолжила: "Но, Мика во многом мудрее, чем я была в свои 17 лет. Во-первых, родители всегда воспитывали нас очень правильно и делали все, чтобы о нас ни один нормальный человек (да, да, не те, кто мыслят стереотипами и не может мыслить шире и глубже) не дай Бог не подумал, что мы "те самые безмозглые представители золотой молодежи без каких-либо ценностей и понятий". Нас воспитывали очень строго. Во-вторых, Мика никогда бы не написал такую сторис, зная, что за каждым нашим словом следят" (авторское написание в цитатах сохранено – прим. ред.).